Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО выступает за создание общегосударственного земельного кадастра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире винницкого телеканала.

«Для того, чтобы у украинского владельца не забрали землю, должен быть создан общегосударственный земельный кадастр. А его созданию мешает искусственное препятствие теми, кто хочет в «мутной воде» поймать криминальную «легкую рыбку», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он убежден, что создание земельного кадастра обеспечит прозрачность рынка земли. «Если будет земельный кадастр, и в течение считанных секунд по электронной системе можно будет найти, кто является владельцем данного земельного участка, как он обрабатывается, какие на нем получают урожаи, его рыночная стоимость, каким способом получен доход и что государство в виде налогов получило с этого конкретного участка земли - это означает одно - прозрачность рынка. А где есть прозрачность, там нет коррупции. Соответственно, земельный кадастр должен быть принят немедленно», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

По его мнению, на сегодняшний день недостаточно политической воли для того, чтобы создать земельный кадастр. «Там нет никаких дискуссий, там нет никаких сложностей - государство уже 10 лет принимает помощь со всех иностранных фондов и ничего не создает. Потому что на сегодняшний день недостаточно политической воли для того, чтобы создать земельный кадастр», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он также настаивает на том, что земельный кадастр должен быть создан уже до конца этого года.

«Я убежден, что до конца года кадастр должен быть создан - это очередной экзамен для властей, потому что нужно отвечать за те обязательства, которые вы взяли на себя», - сказал П.ПОРОШЕНКО, обращаясь к руководству страны.