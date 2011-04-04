Порошенко предлагает побороть инфляцию повышением производительности труда в сельском хозяйстве

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО предлагает побороть инфляцию путем повышения уровня производительности труда в сельском хозяйстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире винницкого телеканала.

Он пояснил, что рост цен на продовольственные товары происходит потому, что в развивающихся странах, в первую очередь в таких мощных странах, как Китай и Индия, где проживает сегодня более 2,5 млрд. населения, резко вырос уровень жизни. «И семья, которая раньше жила «на плошку риса», сегодня уже имеет возможность потреблять и хлеб, и мясо, и другие продукты, поэтому и мировые цены на продукты животноводства, на хлеб, на сахар резко возросли. И урегулировать ситуацию на нашем внутреннем украинском рынке путем запрета невозможно, это приведет лишь к одному - эти продукты исчезнут с полок магазинов. Мы уже видели, что происходило по отдельным регионам с хлебом, с гречкой, сейчас уже овсянкой», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он напомнил, что цена определяется соотношением спроса и предложения. «Спрос у нас стабильный, предложение мы можем резко нарастить путем поднятия интенсификации труда, уровня производительности труда в сельском хозяйстве», - считает П.ПОРОШЕНКО.

Он убежден, что при умелом хозяйствовании Украина могла бы сегодня производить в 3 раза больше продуктов, что привело бы к снижению цен на эту продукцию.

Причину роста цен на продовольствие в Украине П.ПОРОШЕНКО также видит в коррупции и административной нагрузке на производителя. «Если бы в Украине сегодня не было коррупции, если бы не было такой огромной административной нагрузки на производителя, который создает рабочие места, который платит в бюджет, который обеспечивает продуктами производства собственное государство - я убежден, что ситуация с инфляцией была бы намного лучше», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он убежден, что преодолеть проблему роста цен на продукты питания можно легко, создав условия труда для производителя. «Самый простой рецепт для борьбы с инфляцией - поднять уровень производительности украинского аграрного комплекса и украинской промышленности, как первый шаг и второй шаг - должна быть целевая дотация, целевая субвенция, целевая компенсация за счет государственного бюджета для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень жизни людей», - считает П.ПОРОШЕНКО.