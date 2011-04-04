АМК разрешил «АрселорМиттал Кривой Рог» приобрести ряд агропредприятий

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (г. Кривой Рог) на приобретение долей в уставных капиталах ООО «Агрикультура», ООО «АЛЬТАН-М», ООО «Арсмит», ООО «Дромос», ООО «Евроарс», ООО «Скена», ООО «Украм» (все - Днепропетровская обл.) и ООО «МС Социальный проект» (г. Киев).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

В сообщении отмечается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Справка УНИАН. ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 г. увеличил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 19,3-21,6%.