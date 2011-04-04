Гречка из Китая будет доставлена в Украину не ранее 23-24 апреля т.г., сообщила УНИАН пресс-служба Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

«29 марта 2011 года поступило письмо от логистической компании Shtef Freight, в котором со ссылкой на объективные форс-мажорные обстоятельства сообщается о более позднем сроке доставки первой партии китайской гречки, а именно – 27 апреля 2011 года. В ответ на официальный запрос относительно разъяснения ситуации, 31 марта 2011 года компания-судовладелец – Mediterranean Shipping Company S.A. сообщила, что делает все возможно для ускорения доставки груза, однако его прибытие в Одессу ожидается не раньше 23-24 апреля 2011 года. Вместе с тем на официальном сайте компании в линейном расписании судна конечной датой поступления указано 27 апреля 2011 года», - говорится в сообщении компании.

Напомним, Украина и Китай 21 февраля т.г. подписали контракт о поставке гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судном MSC BERYL. Ранее заявлялось, что ориентировочный срок поступления груза в Украину - начало апреля 2011 г.