Иностранные банки подтвердили готовность кредитовать украинских аграриев – Присяжнюк

Представительства крупнейших иностранных банков в Украине заинтересованы в сотрудничестве с украинскими аграриями и заявили о готовности кредитовать отечественных производителей сельскохозяйственной продукции.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, такая договоренность стала результатом сегодняшней встречи министра Николая ПРИСЯЖНЮКА с председателями правлений банковских учреждений.

«Привлечение кредитных средств в производство аграрной продукции является одной из ключевых задач работы Минагропрода. В настоящее время отечественные производители заинтересованы в возможности кредитования будущего урожая, поэтому сотрудничество с банками является неотъемлемой составляющей формирования основы продовольственной безопасности Украины и отечественных потребителей. По результатам договоренностей иностранные банки подтвердили готовность кредитовать сельхозпроизводство», - сказал министр.

Он выразил уверенность, что новые финансовые возможности позволят украинским аграриям занять более активную позицию на мировом рынке продовольствия.

Кроме того, Н. ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на сегодня министерство совместно с Национальным банком Украины отрабатывает механизмы упрощения процедуры кредитования сельхозтоваропроизводителей и максимально учитывает лучший опыт европейских стран по созданию максимально благоприятных условий для развития аграрного бизнеса.

Как отметили в пресс-службе, на встрече, в частности, присутствовали первый заместитель председателя НБУ Юрий КОЛОБОВ, председатель правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН, председатель правления «OTP Bank» Дмитрий ЗИНЬКОВ и председатель правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК.