Янукович 11 апреля обсудит с представителями аграрной отрасли ход земельной реформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 11 апреля планирует провести встречу с представителями аграрной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время сегодняшней встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Президент хочет детально обсудить с представителями аграрной отрасли ход земельной реформы в государстве, чтобы взвесить все «за и против», чтобы выслушать мнение именно людей, работающих на земле.

«Чрезвычайно важно советоваться с хлеборобами по всем тем вопросам, которые вызывают неоднозначное восприятие у крестьян», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ

«Например, о том, кто, когда земля будет становиться товаром, смогут ли быть ее реальным владельцем? Останутся ли украинские черноземы, этот наш золотой земельный запас, в руках людей, работающих на нашей земле? Особенно меня тревожит, - отметил глава государства, - чтобы в процессе земельной реформы не пострадали сами крестьяне».

На встрече с премьер-министром также речь шла о ходе весенне-полевых работ, о вопросе с квотированием зерна, об изменениях в бюджет, которые давали бы возможность направлять больше средств на социальную защиту малообеспеченных людей, о сотрудничестве с МВФ и другие вопросы.