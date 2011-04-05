Председатель Совета НБУ, экс-министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО выступает за введение минимальной рыночной стоимости земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире винницкого телеканала.

«Минимальная рыночная стоимость земли - она есть во всем мире, она есть у всех наших соседей, если вы приедете в Россию или в Беларусь, в Молдову или в Румынию. Везде вы обнаружите, что каждый конкретный - в зависимости от климатической зоны, в зависимости от плодородия, в зависимости от логистической структуры - каждый земельный участок имеет свою минимальную рыночную стоимость. И вы за бесценок ее просто не купите - Государственный реестр регистрации прав на землю не зарегистрирует это соглашение», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

В то же время он убежден, что средства от продажи земли должны быть направлены на развитие инфраструктуры села.

«Если ты продал землю - ты должен заплатить и налог на доходы граждан, и регистрационный сбор, который будет направлен на то, чтобы развивать инфраструктуру села. Эти деньги не должны идти в Киев, эти деньги должны остаться и быть использованы для того, чтобы построить больницы, дороги, школы», - считает П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины планирует принять в первом квартале 2011 года закон о рынке земли. Законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (в частности, иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.