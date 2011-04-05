Цена контрольного пакета акций Хоростковского хлебокомбината снижена

Цена контрольного пакета акций ОАО «Хоростковский комбинат хлебопродуктов», который предлагается к продаже на торгах Ивано-Франковского филиала Украинской фондовой биржи, уменьшена на 44%.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь регионального отделения Фонда госимущества Украины (ФГИУ) в Тернопольской области Лариса ШУМИЛО, пакет акций размером 55% уставного фонда ОАО «Хоростковский комбинат хлебопродуктов» ранее предлагался по цене 2,118 млн. грн.

Теперь же, по данным Л. ШУМИЛО, стоимость пакета акций составляет 1,176 млн. грн.

Торги, на которых предлагается к продаже пакет акций, проходят каждый вторник в Ивано-Франковском филиале Украинской фондовой биржи.

Крупнейшими владельцами акций комбината на данный момент являются отделение Фонда госимущества в Тернопольской области (55%) и частное предприятие «Научно-производственное объединение «Энергосберегающие технологии» (36%).

Справка УНИАН. Контрольный пакет акций ОАО «Хоростковский комбинат хлебопродуктов» отделение ФГИУ в Тернопольской области выставило на продажу летом 2010 года.

Начальная цена одной акции составляла 0,25 грн., а суммарная стоимость пакета – 2,942 млн. грн.

В ноябре 2010 года в соответствии с п. 4.7 Положения о порядке продажи в процессе приватизации на фондовых биржах пакетов акций открытых акционерных обществ, утвержденного приказом Фонда госимущества Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного комитета Украины от 16.11.1998 № 2141/297/9 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17.12.1998 под № 798/3238 с изменениями и дополнениями, стоимость пакета снизили на 28% - до 2,118 млн. грн.