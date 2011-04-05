S&P повысила рейтинг агрохолдинга «Мрия»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s повысила долгосрочный кредитный рейтинг украинской сельскохозяйственной компании «Мрия Агрохолдинг» («Мрия») с «В-» до «В» и вывела его из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре»), куда он был помещен 2 ноября 2010 г. с положительным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз по рейтингу «Мрии» — «стабильный». Рейтинг, присвоенный приоритетным необеспеченным облигациям компании на сумму 250 млн. долл. сроком погашения в 2016 г., был подтвержден на уровне «В». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта («4») также не меняется и отражает мнение S&P о средней (30-50%) полноте удовлетворения требований держателей указанных облигаций в случае дефолта эмитента.

«Рейтинг повышен с учетом произведенного выпуска приоритетных необеспеченных облигаций «Мрии» на сумму в 250 млн. долл.», — сообщил кредитный аналитик Standard & Poor`s Антон ГЕЙЗЕ.

Прогноз «стабильный» отражает предположение S&P о том, что в ближайшие 18-24 месяца капиталовложения «Мрии» будут финансироваться за счет поступлений от размещения облигаций и денежного потока от операционной деятельности и не окажут негативного влияния на показатели ликвидности компании.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Мрия» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, создана в 1992 году.

Сельхозугодья компании составляют 218 тыс. га и сконцентрированы на Западной Украине. Агрохолдинг выращивает широкий спектр сельскохозяйственных культур: пшеницу, рапс, кукурузу, сахарную свеклу, картофель, гречиху, ячмень, горох, сою и подсолнечник.

Продукция агрохолдинга поставляется в более чем 20 стран мира, в том числе и крупнейшим пищевым компаниям Европы.