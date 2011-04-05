Аграрии Винницкой области начали сев сахарной свеклы

Сельхозпроизводители Винницкой области начали сев сахарной свеклы.

Об этом УНИАН сообщает управление по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, уже начали посев сахарной свеклы хозяйства 15 из 27 районов области. Свекла посеяна на площади 16,6 тыс. га, или 21% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в 2011 году планируется увеличение площадей под посевами сахарной свеклы на 7,89%, или на 6 тыс. га, по сравнению с 2010 годом - до 82 тыс. га.

В 2010 году в области под сахарной свеклой было занято 76 тыс. га, что в 1,5 раза больше показателя 2009 года.