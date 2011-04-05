В Винницкой области зерновые культуры будут занимать 55% площадей

В Винницкой области зерновые культуры будут занимать 55% от запланированной структуры посевных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, технические культуры составят 26% площади, кормовые - 12%, овощи и картофель - 7%.

В ОГА также отметили, что весенне-полевые работы уже начали все районы области. Средний темп посева зерновых культур за сутки в целом составляет 13 тыс. га.

Согласно прогнозу посева зерновых ранней группы, из 199 тыс. га на сегодняшний день посеяно 85,4 тыс. га, или 43%. Из них пшеницы - 12,6 тыс. га (43%), ячменя - 64,8 тыс. га (43%), овса - 2,9 тыс. га (57%) и гороха - 4,9 тыс. га (32%).

По информации ОГА, в текущем году во всех категориях хозяйств Винницкой области планируется посеять яровых культур 974,7 тыс. га, в том числе: яровых зерновых и зернобобовых культур - 442,4 тыс. га, технических - 325,7 тыс. га, картофеля, овощей и бахчевых культур - 119,6 тыс. га, кормовых - 87 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, общая площадь посева в Винницкой области в 2011 году составляет 1 588,6 тыс. га, что на 48,8 тыс. га (3,2%) больше, чем в 2010 году.