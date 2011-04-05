Сев ранних зерновых и зернобобовых завершится через 10-15 дней

Сев ранних зерновых и зернобобовых культур завершится в Украине через 10-15 дней, в зависимости от погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента развития рынков растениеводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр ДЕМИДОВ.

По его словам, из 4 млн. га ранних зерновых и зернобобовых на сегодня посеяно 1,3 млн. га — 30%.

«Четыре региона на сегодня: АР Крым, Одесса, Херсон, Николаев — практически уже завершили посевную кампанию. Мы уже в сутки сеем 200-250 тыс. га, выйдем на 300-350 тыс., и через несколько дней мы завершим сев ранних зерновых, зернобобовых. Кроме того, мы на сегодня уже посеяли около 60 тыс. га сахарной свеклы, начали сев подсолнечника», - сообщил он.

По словам А.ДЕМИДОВА, в Украине изменилась структура посевных площадей.

«В этом году мы увеличиваем площадь посева сахарной свеклы на 50 тыс. га — 550-560 тыс. га будет посеяно, гречихи - до 300 тыс., что почти на 80 тыс. га больше прошлого года. Кукурузы будет посеяно 3 млн. га, по предварительным данным регионов. Это почти на 220 тыс. га больше против прошлого года», - отметил А.ДЕМИДОВ, уточнив, что это будет происходить за счет уменьшения площадей под посев подсолнечника и ярового ячменя.

Что касается озимых культур, он подчеркнул, что они находятся хорошем состоянии и пересевать придется гораздо меньше, чем в прошлом году. В частности, пшеницы пересеют около 200 тыс. га, тогда как в прошлом году пересеяли 700 тыс. га.

В целом будет засеяно 15,6 млн. га - на 500 тыс. га больше, чем в прошлом году.

По поводу урожая А.ДЕМИДОВ сказал, что сложно назвать точные цифры, так как все будет зависеть от погоды.

«Вал, по предварительным расчетам, в пределах 42 млн. тонн. Я боюсь называть цифры, так как в прошлом году называл 46 млн. - получили 39 млн. тонн», - сказал он.