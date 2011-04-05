На весенне-полевые работы потребуется в целом 35 млрд. грн. - Минагропрод

На весенне-полевые работы потребуется 35 млрд. грн. вместо 27 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента развития рынков растениеводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр ДЕМИДОВ.

«Проблемные вопросы есть по финансированию. По предварительным данным, нужно было 27 млн. грн. средств, но произошло повышение цены на топливно-смазочные материалы, меры защиты, минеральные удобрения. Думаю, нужно будет не 30, а 35 млрд. грн., и эти средства будут потрачены на проведение весенне-полевых работ», - сказал он.

Относительно удешевления минеральных удобрений А.ДЕМИДОВ отметил, что по поручению КМУ должны поставить в марте 50 тыс. тонн аммиачной селитры и 150 тыс. тонн в апреле. «На сегодня, к сожалению, законтрактована поставка только 15 тыс. тонн, поставлено около 8 тыс. тонн», - отметил он.

Тем не менее, заявки регионов на минеральные удобрения уже почти выполнены. «Минудобрений планировали закупить 796 тыс. тонн, на сегодня уже закуплено почти 700 тыс. тонн, то есть через несколько дней будет выполнена заявка регионов», - сказал А.ДЕМИДОВ. По его данным, из 8,1 млн. га посевов зерновых озимых почти 7 млн. га уже удобрено.