Минагропрод намерен отказаться от закупок топлива по льготным ценам

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено отказаться от закупок топлива по льготным ценам для проведения весенне-полевых работ из-за дорогой логистики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента развития рынков растениеводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр ДЕМИДОВ.

«Топливо там около 1 грн. (скидка за 1 литр — УНИАН), но если брать логистику, там практически ничего не получается, поэтому мы будем пересматривать этот вопрос, и скорее всего, мы от этого топлива откажемся», - сказал он.

Директор департамента сообщил, что топлива по льготным ценам на сегодня закуплено 6 тыс. тонн. «Думаю, что то, что проплатили сельхозпроизводители на сегодня, они возьмут, а в дальнейшем мы брать не будем», - сказал А.ДЕМИДОВ.

По поводу удобрений он отметил, что при сегодняшних ценах в 3350-3400 грн. за 1 т льготные цены составляют 2800 грн. за 1 т. «По удобрению мы будет работать», - сказал он. На сегодня законтрактовано около 15 тыс. тонн удобрений по льготным ценам, в целом аграрии рассчитывают получить 250 тыс. т по льготным ценам.

В свою очередь президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс ЛИССИТСА отметил, что топливо, которое продается со скидками, ненадлежащего качества, и на это жалуются аграрии. «Вы знаете, что все, что со скидками, не всегда такого же качества, как то, что по нормальной цене. И как раз тут большие нарекания со стороны аграриев, что то топливо, которое поступает со скидками, украинского производства, его можно использовать исключительно на тракторах и другой технике украинского и белорусского производства», - сказал он.

Напомним, 17 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что правительство Украины обеспечило снабжение аграриев азотными удобрениями и топливом по льготным ценам. «Правительство договорилось с химическими предприятиями о поставках 200 тыс. тонн азотных удобрений по льготным ценам. Также по льготным ценам с Шебелинского ГПЗ отпускается топливо для сельхозпредприятий», – сказал Н.АЗАРОВ. Он уточнил, что отпускная цена дизельного топлива и бензина А-76 составляет соответственно 7,7 грн./л и 7,9 грн./л.