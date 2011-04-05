Из-за подорожания нефтепродуктов затраты аграриев на посевную увеличатся на 600 млн. грн. – УАК

Из-за роста цен на нефтепродукты затраты аграриев на проведение посевной кампании увеличатся на 600 млн. грн. по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз высказал заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации (УАК) Александр ЯРОСЛАВСКИЙ сегодня в Киеве в ходе круглого стола.

«Из-за повышения цен на нефтепродукты, аграрии потратят на 600 млн. грн. больше», – сказал он.

При этом А.ЯРОСЛАВСКИЙ добавил, что эти расходы могут незначительно повлиять на повышение общей стоимости полевых работ в случае высокого урожая зерновых.

По его словам, при сохранении урожайности на уровне 2010 года себестоимость тонны зерна увеличится на 3-5%. В этом году себестоимость тонны зерна будет находится на уровне 920 грн., в то время как в 2010 году себестоимость 1 тонны зерна составляла 880 грн.

По словам заместителя гендиректора УАК, сегодня аграрии не ощущают дефицита топлива для проведения посевной, однако у них есть претензии к его качеству.

«Существует госпрограмма по обеспечению аграриев нефтепродуктами на льготных условиях, но, к сожалению, некоторые фермеры, которые владеют техникой импортного производства, стараются избегать такого топлива из-за низкого качества», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, стоимость бензинов и дизельного топлива на украинских АЗС в первом квартале 2011 года выросла на 19-22%. Наибольший ценовой рост пришелся на дизельное топливо.