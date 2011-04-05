Украина имеет запас зерна на ближайшие полтора года - Азаров

Сейчас Украина имеет необходимый запас зерна в 1,5 млн. тонн, чтобы не только обеспечить потребности граждан в хлебе и муке на ближайшие полтора года, но и не допустить повышения цен на эти продукты.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время встречи с группой французских бизнесменов.

По его словам, для этого правительству пришлось срочно принимать соответствующие меры, в частности, взять под контроль вывоз зерна из страны.

«Если бы мы открыли границы, мы бы получили внутреннюю цену на зерно такую же, как во Франции», - отметил премьер-министр Украины, добавив, что соответственно, килограмм муки сегодня бы стоил для украинцев около 10 гривень.

При этом глава правительства отметил, что на сегодня Украина экспортирует 9 млн. тонн зерна. Вместе с тем он выразил убеждение, что если «перспективы по урожаю будут достаточны», никаких ограничений по вывозу зерна не будет.