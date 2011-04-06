Прокуратура опротестовала решение Киевсовета о введении ограничений на продажу алкоголя и табака

Прокуратура столицы 4 апреля опротестовала п. 2 и п. 3 решение Киевского городского совета от 23 декабря 10 года «О некоторых вопросах по упорядочению в г. Киеве розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками, вином столовым, пивом (кроме безалкогольного) и табачными изделиями».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

“После принятия данного решения Киевсоветом, в прокуратуру столицы поступили многочисленные обращения от общественных организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и народных депутатов относительно проверки законности принятого решения. В ходе проверки прокуратура города Киева обратилась в Департамент контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНА Украины и в Антимонопольный комитет Украины о предоставлении в пределах компетенции правовой оценки данному решению”, – сообщили в пресс-службе. Также отметили, что “контролирующими органами предоставлены выводы, которыми подтверждено наличие нарушений требований законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности и о регулировании обращения алкогольных напитков и табачных изделий в принятии решения Киевсовета”.

Так, по данным пресс-службы прокуратуры Киева, в соответствии со ст. 1 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» местом реализации табачных изделий является торговое помещение (здание) без ограничения площади, а для алкогольных напитков – помещение с торговой площадью не менее 20 кв. м. Однако, вопреки требованиям указанного Закона пунктом 2 решения Киевским городским советом запрещена торговля алкогольным напитками и табачными изделиями во временных сооружениях общей площадью меньше 40 кв.м.

Ввиду обнаруженных нарушений, заметили в пресс-службе, прокуратурой столицы, 04.04.11 опротестованы п. 2 и п. 3 решения Киевского городского совета от 23.12.10 «О некоторых вопросах по упорядочению в г. Киеве розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками, вином столовым, пивом (кроме безалкогольного) и табачными изделиями».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 году Киевсовет принял решение, которым запретил с апреля 2011 года продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и сигарет в МАФах площадью меньше 40 кв. м.

Как объяснили авторы проекта решения - депутаты от Партии регионов, запрет на продажу указанных товаров начинает действовать сразу после принятия решения, однако предпринимателям дано три месяца с тем, чтобы они смогли изменить ассортимент продукции, которую реализуют в МАФах, имеющих площадь до 40 кв. м. В апреле начнут привлекать к ответственности тех предпринимателей, которые не придерживались определенных ограничений.

21 марта с.г. Ассоциация владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм (МАФ) заявила, что обратится в суд с требованием признать недействительным решение Киевского городского совета от 23 декабря 2010 года об ограничении торговли в МАФах алкогольными, слабоалкогольными напитками, пивом и табачными изделиями.

28 марта председатель КГГА Александр ПОПОВ сказал, что Киевская городская государственная администрация будет предлагать Киевсовету отложить вступление в силу решения о запрещении продажи алкогольных и табачных изделий в торговых площадях менее 40 кв. м.

Однако, 31 марта, заместитель киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что депутаты Киевсовета не будут рассматривать отсрочку введения ограничений на продажу алкоголя и табака в столице.

О.ДОВГИЙ подчеркнул, что это решение Киевсовета от 23 декабря 2010 года, ограничивающее продажу указанных товаров с 31 марта текущего года, «подписано, опубликовано и вступило в законную силу».