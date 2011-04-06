Правительство с 1 июля откажется от применения квот на экспорт зерна

Кабинет министров Украины с 1 июля откажется от применения квот на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Правительство приняло решение с 1 июля не применять никаких ограничительных мер, включая квотирование экспорта зерновых», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Минагропрод намерен применять процедуру форвардных закупок зерновых.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Кабинет министров Украины продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

Квоты были установлены 4 октября 2010 года до конца 2010 года, а затем продлены до конца марта т.г.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.