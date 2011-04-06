Нужно создать земельные арбитражные суды для решения спорных вопросов - эксперт

В Украине необходимо создать земельные арбитражные суды для решения спорных вопросов, касающихся продажи земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе круглого стола, организованного Институтом Горшенина, генеральный директор ассоциации «Союз бирж Украины» Борис БЕРЕНШТЕЙН.

По его словам, сегодня упускается такой важный фактор – кто будет решать спорные вопросы, которые непременно будут возникать при продаже земли. «Почему-то никто не хочет вспоминать, что, пустив такое количество земли в оборот, кто-то должен будет решать эти конфликты. Суды хозяйственные и общего назначения завалены делами. Поэтому наряду с созданием земельного банка, кадастрового центра надо решить вопрос земельного арбитража», - подчеркнул Б.БЕРЕНШТЕЙН.

Он добавил, что земельные арбитражи и земельные суды созданы во многих странах.

Как сообщал УНИАН, закон о рынке земли Верховная Рада Украины планировала принять в первом квартале 2011 года. Законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (в частности, иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

2 марта Верховная Рада отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.