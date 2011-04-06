Власти Житомирщины поддержат сахаропроизводителей

Власти Житомирской области поддержат сахаропроизводителей региона, поскольку производить сахар в этом году будет выгодно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК вчера в Попельнянском районе Житомирщины во время рабочей поездки на ОАО "Корнинский сахарный завод".

По его словам, «выращивать сахарную свеклу и производить сахар украинским производителям в этом году будет выгодно, поскольку на мировом рынке цена на сахар довольно приличная, и главных производителей из Бразилии стихия так «потрепала», что нам как раз есть возможность развить сахарную отрасль в регионе и стране в целом».

При этом С.РЫЖУК уточнил, что это стало одной из причин возобновления работы нескольких простаивающих сахарных заводов.

Он также сообщил, что власти области примут меры для запуска неработающих пока сахарных заводов региона.

«Надо запустить еще парочку заводов, все же есть надежда, что если мы даже и полностью не запустим их в действие, то в этот сезон сформируем сырьевую базу, сформируем нормативную базу, сформируем все для того, чтобы они могли спокойно выходить в следующий сезон сахаропроизводства в 2012 году», - добавил С.РЫЖУК.

Председатель ОГА также напомнил, что принятая 17 марта на сессии Житомирского областного совета программа развития АПК предусматривает 3,9 млн. грн. денежной поддержки из областного бюджета аграриям и сахаропроизводителям.

Напомним, ОАО «Корнинский сахарный завод», остановивший свою деятельность в 2008 году, в сентябре этого года планирует возобновить работу.