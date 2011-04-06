В Херсонской области погибло до 30% посевов озимого рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК на пресс-конференции в Херсоне.

По его словам, погибшие посевы рапса будут пересеяны яровым ячменем.

Кроме того, сообщил Н.КОСТЯК, ОГА планирует увеличить посевы гречихи на орошаемых землях до 600 га. В общем, посевы гречихи будут увеличены в текущем году с 800 до 2 тыс. га.

Также, по словам Н.КОСТЯКА, в регионе на 5 апреля уже засеяно ранними яровыми культурами до 70% планируемых площадей.

Ожидаемый объем валового сбора зерновых, по словам губернатора, в текущем году составит до 2,5 млн. т.

Как сообщал УНИАН, по данным управления АПК Херсонской ОДА, под урожай 2011 года в Херсонской области озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 601,2 тыс. га, что превышает показатель предыдущего года на 29,4 тыс. га (на 5,1%).

В частности, зерновых культур на зерно посеяно на 10,2% (на 49,3 тыс. га) больше - 531,1 тыс. га, рапса на зерно посеяно на 23,2% (на 20,5 тыс. га) меньше - 67,9 тыс. га.

В структуре площадей зерновых озимых на зерно часть озимой пшеницы составляет 83,5% (в структуре площадей под урожай 2010 года – 79%), ячменя озимого – 15,6% (20,2%), ржи озимой – 0,8% (как и в прошлом году).

В Херсонской области в 2011 году урожай зерновых и зернобобовых прогнозируется на уровне 2,114 млн. тонн, что на 39,65% больше урожая прошлого года.