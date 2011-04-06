Полтавская область в этом году планирует собрать 3 млн. тонн зерна

Полтавская область в текущем году планирует собрать 3 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, сегодня в области есть потери по рапсу и озимому ячменю.

«Мы их подкармливаем и ведем посевную. Думаю, что в этом году получим больший результат, чем прошлогодний», - сказал А.УДОВИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, всего аграрии Полтавской области во время весенне-полевых работ засеют 1,3 млн. га земель. Из них 639 тыс. га планируется засеять зерновыми и зернобобовыми культурами.

В Полтавской области под урожай 2011 озимые на зерно посеяны на площади 343,1 тыс. га, в том числе пшеница – на 314,5 тыс. га.

В 2010 году аграрии Полтавской области собрали 2,9 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур.