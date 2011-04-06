Эксперты прогнозируют, что урожай зерна в этом году составит 43 млн. тонн

По прогнозам экспертов проекта «АгроЭффективность» Украинского клуба аграрного бизнеса, в Украине в 2011 году можно ожидать урожай зерна в размере 43 млн. тонн, в том числе пшеницы - 18,4 млн. т, ячменя - 8,9 млн. т, кукурузы - 13 млн. т.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации, такой прогноз был получен на основе данных о посевах озимых культур и их состоянии после выхода из зимы, ожидаемых площадей посева яровых культур и прогнозируемого уровня урожайности.

По словам координатора проекта «АгроЭффективность» Романа СЛАСТЕНА, особого роста площадей посева зернового клина не ожидается, скорее всего, будут наблюдаться структурные изменения: кукуруза продолжит вытеснять менее рентабельные культуры, в частности ячмень.

При этом фактором, существенно ограничивающим рост объемов производства продукции растениеводства в 2011 году, является рост цен на ресурсы. По данным проекта «АгроЭффективность», по сравнению с 2010 годом стоимость минудобрений для сельхозпроизводителей выросла на 50%, топлива - на 29%, семян - на 45%, зарплата - на 24%. Остальные составляющие себестоимости также не стали дешевле. «В совокупности это приведет к росту себестоимости сельхозпродукции, в частности. зерна минимум на 28%. В таких условиях единственным путем сохранения прибыльности агробизнеса является повышение эффективности производства путем рационального и взвешенного инвестирования каждой гривни в урожай»,- отметил Р.СЛАСТЕН.

Кроме того, прогнозируемый дальнейший рост стоимости энергоносителей, а также введение рынка земли в 2012 году и связанные с этим дополнительные затраты на переоформление договоров аренды, будут основными факторами роста производственных затрат для аграриев в будущем.