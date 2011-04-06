Земля в Украине не подорожает?

Повышение нормативной оценки земли не повлияет на ее рыночную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду в ходе круглого стола, организованного Институтом Горшенина, заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Если с 1 января 2012 года открывается рынок земель сельскохозяйственного назначения, земля больше 5-6 тыс. грн. покупаться не будет. У нас будет очень большое предложение и не очень большой спрос на эту землю. Нормативная оценка у нас будет примерно 22 тыс. грн., а рыночная цена будет 5-6 тыс. грн.», - отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, в первую очередь повышение нормативной оценки необходимо для повышения арендной платы за землю. «Если человек на сегодня получает 300-350 грн. за 1 га арендной платы, а после того, как введем нормативную оценку земли, - 700 грн. Я думаю, что большинство не побежит продавать. Главное - нам надо минимизировать последствия введения в действие закона о рынке земли - чтобы люди не побежали продавать землю», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

По его мнению, для того, чтобы Государственный земельный фонд смог выкупить у крестьян, желающих продать, их землю, ему необходимо дополнительно выделять около 5 млрд. грн. в течение трех лет. «Чтобы удовлетворить средствами рынок, нужно не более 5 млрд. грн. каждый год. Через три года продажа земель сельскохозяйственного назначения будет составлять 1-2%», - отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины рассчитывает на введение увеличенной в два раза нормативной денежной оценки земли максимум с 1 июня 2012 года.

По данным Госземагентства, на сегодняшний день нормативная денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения составляет 11,9 тыс. грн. за гектар пашни, арендная плата за 1 га пашни – около 300 грн. При этом в Европе 1 га сельскохозяйственной земли оценивается в 2-3 тыс. евро (в странах Евросоюза - около 5 тыс. евро), а арендная плата за 1 га земли составляет около 300 евро.