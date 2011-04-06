Треть сельхозпроизводителей Украины недооценивают стоимость земли – эксперт

49% сельскохозяйственных производителей Украины считают, что стоимость одного гектара пашни должна превышать 10 тыс. грн., а 28% оценивают стоимость пахотных земель в менее чем 5 тыс. грн. за гектар.

Такие результаты приводятся в новом исследовании Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) «Рыночная стоимость пахотных земель в Украине», сообщила УНИАН пресс-служба УКАБ.

По результатам исследования, 35% сельхозпроизводителей оценивают стоимость гектара пашни в более чем 15 тыс. грн. Из них 23% – это малые фермерские хозяйства размером не более 50 га. Кроме того, подавляющее большинство мелких фермеров не собираются покупать землю после введения рынка земли. «В связи с этим напрашивается вывод, что в случае отмены моратория на продажу земель сельхозназначения большинство малых фермерских хозяйств готовы уйти с аграрного рынка и рассчитывают подороже продать свои земельные угодья», – утверждает эксперт аграрных рынков УКАБ Тарас ГАГАЛЮК.

В то же время, среди потенциальных участников рынка земли порядка 30% оценивают стоимость пашни не выше, чем 5 тыс. грн. за гектар.

Напомним, что по данным Госземагентства, нормативная оценка 1 га пахотных земель в 2010 г. в среднем по Украине составила 11,9 тыс. грн.