Массовой скупки земель после отмены моратория не будет – эксперт

Массовой скупки украинской земли сельскохозяйственного назначения не будет после вступления в силу законопроектов, регулирующих земельный рынок.

Такое мнение высказал председатель общественной организации «Крестьянский фронт», эксперт в области аграрного и земельного законодательства Аркадий КОРНАЦКИЙ в комментарии, переданном агентству УНИАН.

По его мнению, когда можно будет покупать сельхозземлю, у украинских аграриев не будет средств, а потенциальные платежеспособные покупатели не будут допущены на рынок.

«Необходимо понимать, что покупка земли для сельхозпроизводства - это большие инвестиции. У украинских аграриев свободных средств нет или они должны вынуть их из оборота, то есть не покупать удобрения, новую технику, перестать платить достойную заработную плату и даже, возможно, частично не платить арендную плату. Уже этот сельскохозяйственный год показывает, что после экспортных новаций Министерства агрополитики, привлекательность агропроизводства существенно снизилась и поэтому покупать землю нет желания и не имеет смысла», - считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, если бы средства даже были, купить существенное количество земли будет невозможно из-за ограничений. Поэтому, как и до отмены моратория, основная часть рынка будет в тени.

Банковский капитал, по мнению А.КОРНАЦКОГО, также не сможет прийти на рынок земли ни через специально созданные, ни через действующие сельскохозяйственные компании, поскольку в официальных законопроектах о земельном рынке даже украинские юридические лица не будут иметь права покупать землю.

«Только физическое лицо будет иметь право покупать землю сельскохозяйственного назначения. При этом предлагается установить ограничение на покупку одним лицом земельного участка в размере нескольких сотен гектар. Так откуда возьмется массовая скупка земли?», - отметил он.

Председатель общественной организации «Крестьянский фронт» считает, что политика ограничений площади сельхозземель в собственности одного лица неизбежно породит множество проблем.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил соответствующим органам внедрить рынок земель сельскохозяйственного назначения уже в 2012 году.

Для введения рынка сельхозземель необходимо принять Законы «О рынке земли» и «О Государственном земельном кадастре».