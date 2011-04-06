Янукович: экспортные квоты на зерно нужно заменить пошлинами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает целесообразным заменить экспортные квоты на зерно экспортными пошлинами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе презентации инвестиционной реформы в Администрации Президента.

«Более целесообразным считаю введение экспортных пошлин», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент попросил председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, чтобы соответствующие законопроекты о введении экспортных пошлин на зерно были рассмотрены в парламенте как неотложные.

По словам В,ЯНУКОВИЧА, до принятия соответствующих законов в стране будет действовать квотирование экспорта зерна.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен с 1 июля отказаться от применения квот на экспорт зерна. Об этом заявил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Правительство приняло решение с 1 июля не применять никаких ограничительных мер, включая квотирование экспорта зерновых», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Минагропрод намерен применять процедуру форвардных закупок зерновых.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Кабинет министров Украины продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

Квоты были установлены 4 октября 2010 года до конца 2010 года, а затем продлены до конца марта т.г.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.