Инвентаризация земель может быть завершена за пять лет

Инвентаризация земель в Украине может быть завершена в течение пяти лет. Об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола, организованного Институтом Горшенина, заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«На сегодня мы выдали 15 млн. документов на право собственности на землю. Из них 7 млн. граждан и юридических лиц – это и паи, и приусадебные участки, и предприятия, которые купили землю несельскохозяйственного назначения, внесены в электронный кадастр.

Если будет принят закон о земельном кадастре, то предусмотрено, что он вводится в действие с 1 января 2012 года, до этого времени мы должны разработать все нормативные документы, а также максимально внести в электронный реестр земельные участки, которые еще не внесены. На это нужны средства», - сообщил Н.КАЛЮЖНЫЙ. Он добавил, что для того, чтобы провести инвентаризацию, нужно около 4-5 млрд. грн., чтобы размежевать – 2,5 млрд. грн. и не менее 5 лет.

Как сообщал УНИАН, закон о рынке земли Верховная Рада Украины планирует принять в первом квартале 2011 года. Законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (в частности, иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

2 марта Верховная Рада отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.