Каждая партия продукции проходит радиологический контроль - Госкомветмедицины

Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины Иван БИСЮК 28 марта т.г. выдал распоряжение, согласно которому каждая партия продукции, подконтрольной Государственной ветеринарной службе, при пересечении границы в сторону Украины в обязательном порядке поддается расширенному контролю с углубленным исследованием, в частности, на радиоактивное загрязнение – цезий и стронций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госкомветмедицины Украины Виталий БАШИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«На сегодняшний день такой опасности для национального потребителя в Украине нет», - отметил он.

Относительно запрета на ввоз продукции из Японии В.БАШИНСКИЙ сказал, что это решение будут принимать министр аграрной политики и продовольствия, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, «но по моему личному мнению, на сегодня такой потребности нет, потому что мы способны контролировать продукцию, которая приходит из Японии. Тем более, что не вся Япония на сегодня имеет статус пораженной».

Он сообщил, что на сегодняшний день в Украине есть 27 лабораторий, которые исследуют всю продукцию по стандарту ISO/IEC 17025:2005. Все они аккредитованы Национальным агентством по аккредитации, 8 из них аккредитованы еще и немецкой системой «DAkkS» - это правопреемник «DAP», это международная система аккредитации, которая гарантирует то, что наши данные, которые есть в отрасли аккредитации, отвечают мировым. «Все эти лаборатории занимаются контролем импортного груза. Отбор образцов проводится на границе при участии представителей лабораторий, инспекторов ветеринарных служб и при участии представителей таможенных служб. Составляется акт, в котором каждый указывает свою часть. Образцы отбираются, исследуются в лаборатории и только после этого выдается сопроводительный документ», - пояснил В.БАШИНСКИЙ.