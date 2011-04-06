Луганской области выделено 1,5 млн. грн. на закупку телок у населения

Луганской области выделено 1,5 млн. грн. из государственного бюджета на закупку телок у населения для дальнейшего их разведения. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в пресс-службе облгосадминистраци.

По словам заместителя губернатора Александра ОЛЬШАНСКОГО, в регионе действует ряд государственных программ, направленных на развитие молочной отрасли. В частности, внедряется Программа поддержки молочного скотоводства, предусматривается закупка через систему государственного лизинга племенного скота, компенсируются кредитные ставки, выделенные на реконструкцию ферм.

Заместитель губернатора считает, что молочное производство – выгодная сфера. «По самым скромным подсчетам специалистов, рентабельность здесь составляет 38% в год. Другое дело, что эта отрасль требует ежедневного внимания, тут нельзя пропустить ни дня, но отрасль рентабельна», – подчеркнул А. ОЛЬШАНСКИЙ. «Что касается производства молока, то оно в I квартале было уменьшено на 9%. Но уже к концу первого полугодия ситуация будет выровнена, – считает заместитель губернатора. – Во втором полугодии мы планируем выйти в "плюс"».

По его словам на Луганщине в целом животноводство за I квартал этого года улучшило ряд показателей. Так, в птицеводстве за первые три месяца показатели составили 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На сегодня, к сожалению, у нас в области есть проблема в развитии свиноводства. Это связано с тем, что проблема африканской чумы не снята, а наоборот возрастает. Сегодня мы вынуждены на территории приграничных с Россией районов закрывать часть своих свиноферм, а у нас из 18 районов 11 приграничных. Тем не менее отрасль развивается: в апреле-мае будем открывать новые свинофермы и свинофабрики, например, в Белокуракинском районе», – отметил А. ОЛЬШАНСКИЙ.