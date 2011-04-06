Харьковская область планирует собрать 2,6 млн. тонн зерна

Харьковская область в текущем году планирует собрать 2612,2 тыс. тонн зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Виталий АЛЕКСЕЙЧУК.

По его словам, озимых культур планируется собрать 1428,9 тыс. т, из них пшеницы – 1359,0 тыс. т, ржи - 24,6 тыс. т, ячменя – 28,1 тыс. т.

Яровых зерновых планируют собрать 1183,3 тыс. т, из них пшеницы – 7,8 тыс. т, ячменя – 427,5 тыс. т, овса – 11,2 тыс. т, кукурузы на зерно – 651,2 тыс. т, проса – 8,6 тыс. т, гречихи – 24,0 тыс. т, зернобобовых - 54,9 тыс. т.