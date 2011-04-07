В Донецке с острой кишечной инфекцией госпитализирован уже 51 ребенок

В Донецке по состоянию на сегодняшнее утро в инфекционные отделения городских клинических больниц №1 и №21 с острой кишечной инфекцией госпитализирован 51 ребенок, потреблявший продукцию детской молочной кухни.

Как сообщает пресс-служба МЧС, течение заболевания детей – средней и легкой степеней тяжести.

Специалисты областной и городской СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Донецкой области.