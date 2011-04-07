В Харьковской области 90% посевов озимых находятся в хорошем состоянии

В Харьковской области 90% посевов озимых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 6 апреля сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Виталий АЛЕКСЕЙЧУК.

По его словам, аграрии области в этом году вынуждены будут пересеять около 10% площадей озимых культур. Это объясняется тем, что некоторые руководители агропредприятий области «посеяли с осени сорта, малоустойчивые к морозам».

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что по состоянию на 6 апреля подкормка озимых зерновых культур проведена на площади 230 тыс. га (49% от общей площади посева), в том числе озимой пшеницы – на 217 тыс. га (47%), озимого ячменя – на 3,9 тыс. га (36%), озимого рапса – на 8 тыс. га (49%), озимая рожь подкормлена на 100% площадей.

Справка УНИАН. Озимыми культурами в области засеяно 477,9 тыс. га, из них пшеницей – 453,0 тыс. га, ячменем – 10,8 тыс. га, рожью – 9,1 тыс. га.