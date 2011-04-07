Кабмин поручил Госрезерву приобрести 140 тыс. тонн сахара
12:06, 07 апреля 2011Агро
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Кабинет министров Украины поручил Государственному агентству резерва приобрести 140 тыс. тонн сахара.
Соответствующее распоряжение от 23 марта 2011 г. №264-р опубликовано на сайте правительства.
Госрезерву поручено провести в II и III кварталах 2011 г. закупку 140 тыс. тонн сахара для доведения его запасов в государственном материальном резерве до объема накопления, утвержденного Кабмином.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной закупки.
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