Кабмин поручил Госрезерву приобрести 140 тыс. тонн сахара

Кабинет министров Украины поручил Государственному агентству резерва приобрести 140 тыс. тонн сахара.

Соответствующее распоряжение от 23 марта 2011 г. №264-р опубликовано на сайте правительства.

Госрезерву поручено провести в II и III кварталах 2011 г. закупку 140 тыс. тонн сахара для доведения его запасов в государственном материальном резерве до объема накопления, утвержденного Кабмином.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной закупки.