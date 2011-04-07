Янукович считает необходимым создать в Украине полноценный регулируемый рынок земли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в ближайшее время в Украине должен быть создан полноценный регулируемый рынок земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

«Сегодня мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного производства тормозит развитие отечественного сельского хозяйства. Запрет делает невозможным создание эффективных сельскохозяйственных предприятий на основе концентрации земельной собственности. Таким образом, меры по введению регулированного рынка земли сельскохозяйственного назначения нужно начинать в первую очередь и безотлагательно. Основное задание – запуск в ближайшие годы полноценного земельного рынка и одновременно создания правовых гарантий по использованию земли по прямому назначению», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что процесс создания рынка земли будет проходить открыто и в тесном диалоге с общественностью.

«Ни одна фермерская семья, которая работает на земле, не будет дискриминирована», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил соответствующим органам внедрить рынок земель сельскохозяйственного назначения уже в 2012 году.

Для введения рынка сельхозземель необходимо принять Законы «О рынке земли» и «О Государственном земельном кадастре».