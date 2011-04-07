Завтра в Украине пройдут дожди, температура воздуха несколько снизится.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 8 апреля облачно с прояснениями. Дождь, в южной части, днем и в восточных областях местами сильный дождь, отдельные грозы (днем в горах Крыма очень сильные дожди). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах и горах Крыма 25-30 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°, в южной части и в Закарпатье до 14°; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

В столице будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 7-9°.