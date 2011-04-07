В Херсонской области треть лесного фонда требует защиты от болезней и вредителей

В Херсонской области более 30% лесного фонда (52,6 тыс. га из 172,1 тыс. га.) требует безотлагательных мер по борьбе с болезнями и вредителями.

Как сообщает корреспондент УНИАН по данным Главного управления статистики в Херсонской области на протяжении 2010 года от повреждений вредными насекомыми, болезнями леса, влияния неблагоприятных погодных условий и лесных пожаров, погибли 612 гектара лесных насаждений.

Обнаружены ячейки вредителей и болезней леса на площади 3,2 тыс.га. Выполнение лесозащитных мероприятий по уничтожению ячеек вредителей и болезней леса проведено на площади 7,8 тыс.га. Основная часть работ по защите лесов от вредителей (6,2 тыс.га, или 79,5%) проводилась биологическими препаратами, остальные (1,6 тыс.га, или 20,5%) – химическими препаратами. В результате осуществления мероприятий ликвидировано ячеек вредителей и болезней леса на площади 7,4 тыс.га.

После проведения лесозащитных мероприятий на конец 2010 года осталось 52,6 тыс.га лесу, который поврежден вредителями и болезнями. Более трети площади леса, пораженной вредителями и болезнями (15,1 тис.га), нуждается в немедленных мероприятиях борьбы.

По данным Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства на конец 2010 года общая площадь лесного фонда Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства составляет 172,1 тыс. га. Наибольшая площадь в области, покрытая лесами сосредоточенная на песчаных аренах Нижнеднепровских песков – Цюрупинский и Голопристанский районы, где процент покрытия лесом составляет соответственно 24,8% (30,757 тыс га) и 11,8% (25,243 тыс.га).