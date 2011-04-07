«Наша карта» и Global Spirits заключили договор о партнерстве

Сеть ресторанов «Наша карта» и алкогольный холдинг Global Spirits заключили договор о стратегическом партнерстве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

Договором предусмотрено, что вся линейка продукции холдинга будет представлена в сети ресторанов «Наша карта».

«Мы работаем напрямую с сетями и HoReCa (отели, рестораны, кафе). Мы понимаем, что этот сегмент постоянно растет, поэтому в наших планах стратегическое партнерство со всеми ведущими ресторанами страны. Уже сейчас доля продаж в HoReCa составляет 10%. По нашим оценкам, уже в 2011 году она вырастет на 50%», - заявил маркетинг директор холдинга Global Spirits Георгий МАЙОРОВ.

Справка УНИАН. Global Spirits – один из крупнейших алкогольных холдингов Восточной Европы.

Производственные мощности представлены ЛВЗ «Хортиця» (ТМ «Хортиця», ТМ «Медовуха», ТМ «Blagoff»), Одесский коньячный завод (ТМ «Шустов»), ДП "Крымский винный дом" (ТМ «Oreanda», ТМ «Крымское марочное", ТМ «Чаривна Лоза», ТМ «San Marino»), ЛВЗ «Русский Север».

В структуру холдинга входят дистрибуционные компании «Мегаполис Украина», Торговый дом «Хортица в России» и представительство компании в США.

Портфель брендов составляет 15 торговых марок. Продукция холдинга экспортируется в 85 стран мира.