Украинский клуб аграрного бизнеса основал Европейский клуб фермеров

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) инициировала создание Европейского клуба фермеров с целью объединения наиболее эффективных фермеров, работающих в Украине. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации.

"Поскольку УКАБ недавно начал реализацию проекта «АгроЭффективность», в рамках которого проводится сравнительный анализ производительности и эффективности украинских сельскохозяйственных предприятий, было бы целесообразно создать возможность для обмена опытом между наиболее эффективными фермерами. Соответственно, цель новой инициативы УКАБ - объединить фермеров, создав платформу для активного общения, обмена знаниями, информацией и т.д.», - сообщил заместитель генерального директора УКАБ и координатор Европейского клуба фермеров Карен ФИШЕР.

На данный момент в Европейском клубе фермеров 19 членов, среди них фермеры из Украины, Нидерландов, Австрии и Германии. Планируется, что члены клуба будут встречаться три-четыре раза в год для обсуждения разных важных тем. Учредительное совещание было посвящено вопросу стоимости пашни после ожидаемого снятия моратория на продажу сельзозземель.