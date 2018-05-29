Президент Nemiroff: сначала - определить стратегию, а потом какие-либо изменения...

Разногласия между акционерами компании Nemiroff по поводу дальнейшего ее развития в последнее время интересуют и экспертов, и участников рынка, и журналистов. В чем-то это напоминает как классическое непонимание между "старой" и "молодой" гвардией, так и различия в подходах "стратегов" и "тактиков". Причем ратует за выработку стратегии именно "молодая гвардия". Президент компании Nemiroff Александр Глусь отнесен нами к "молодым стратегам" и поэтому его взгляд, безусловно, интересен.

Сегодня президент компании Nemiroff Александр Глусь расскажет о том, каковы дальнейшие перспективы работы компании, какие проблемы и как именно удается решать на данное время команде Nemiroff.

- Александр Степанович, какова стратегия акционеров компании?

- У компании существует несколько возможных вариантов: продажа, консолидация с крупной компанией в условиях жесткой конкуренции либо готовность акционеров инвестировать в развитие и создание диверсифицированного портфеля брендов. Моя позиция очень простая: перед тем, как принимать серьезные решения о глобальных изменениях нужно знать, какие цели мы преследуем. Любые изменения можно реализовать только после глубокого обсуждения и принятия какой-то конкретной стратегии. Ведь проработав 18 лет на рынке алкоголя, начав первые экспортные отгрузки с завода еще в 1995 году, сегодня компания достигла высот мирового лидерства. Ей все по силам, важно только четко определить цели и обеспечить возможность реализации. Сегодня ничто не мешает эффективно работать Совету директоров.

- Будет ли меняться структура управления компанией, как звучало ранее в СМИ со ссылкой на акционеров?

- Нет никакой необходимости менять структуру управления. На сегодняшний день не существует каких-либо легальных изменений структуры управления. Вся модель управления бизнесом уже давно выстроена по международным стандартам. Сейчас компания на пике своего роста и ей нужен независимый ни от одного из акционеров топ- менеджер очень высокого уровня, знающий не только рынок Украины, но и СНГ, Европы и Америки, с хорошей бизнес репутацией в отрасли, а самое главное: имеющий опыт управления такого уровня компанией не менее 5 лет. Конечно, это при условии, что все акционеры действительно готовы привести компанию к уровню владельца бренда водки №1 в мире. Я категорически против невзвешенного подхода: сначала глобальные изменения, а потом уже поиск вариантов дальнейшего развития.

- Каковы разногласия между акционерами компании существуют на сегодняшний день?

- Сегодня акционерам компании нужно перестать осуществлять давление в разных формах на одного из акционеров, с целью получения для себя нерыночных выгод, нарушая при этом Соглашение акционеров, а максимально быстро определиться со стратегией! Зная стратегию, можно точно понимать какие конкретно изменения, с какой последовательностью и приоритетностью целесообразно реализовывать.

- Предполагаются ли кадровые изменения в компании?

- Действительно были попытки заменить генерального директора Глусь Аллу Сигизмундовну на человека, работающего на одного из акционеров, без предупреждения и с грубейшим нарушением законодательства Украины и не только. Но такие действия в отношении компании неприемлемы.

За последние 5 лет выкристаллизовалась профессиональная команда, которая смогла вывести компанию в лидеры по всеми направлениям. Создана максимально эффективная и прозрачная модель бизнеса, оптимизированы все бизнес-процессы. Все неэффективные, либо не желающие развиваться вместе с компанией менеджеры, даже если они проработали по 8 и более лет в компании, покинули ее. На этом этапе развития привлекать менеджера когда-то работавшего в компании – высокие риски. Огромен риск неприятия такого менеджера членами существующей команды из-за разницы в практическом опыте и знаниях по сравнению с существующими членами команды. Наиболее негативные возможные последствия: конфликты и потеря всего топ-менеджмента. А в сегодняшнем высококонкурентном рынке это недопустимо, поскольку может серьезно повлиять на стоимость акций всех акционеров.

- Ведет ли компания переговоры о продаже?

- По состоянию на 6 апреля 2011 г. (дата интервью - авт.) существуют компании, заинтересованные в покупке акций Nemiroff. Перманентно такие переговоры проводит наш уполномоченный банк. Но дальнейшая стратегия не обсуждалась акционерами и все еще не определена!

- Каковы планы компании на текущий год?

- За последние 5 лет создана серьезная платформа для дальнейшего развития бизнеса. И планы зависят от стратегии. Но имея сильную модель бизнеса и управления, компания показывает уверенный рост по результатам первого квартала, неизменно наращивая абсолютное лидерство на отечественном рынке и стремительными темпами утверждаясь на рынках международных.

- Спасибо за интервью.

Беседовала Анна Ганина.