ВР приняла закон о поддержке сельского хозяйства

Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения государственной поддержки развития сельского хозяйства".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 264 народных депутата из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает включение положений, согласно которым Кабинет министров Украины осуществляет государственное регулирование рынка зерна путем применения режима лицензирования экспорта (импорта) зерна и продуктов его переработки, в том числе путем установления квот (количественных или других ограничений), распределение которых осуществляется путем продажи на аукционах . Причем, средства полученные от реализации квот на аукционах, направляются на поддержку сельского хозяйства.

В законе предлагается установить положение о том, что поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется за счет средств, поступающих от продажи на аукционах квот на зерно и продукты его переработки при применении режима лицензирования экспорта (импорта).

Кроме того, в законе предлагается установить, что Кабинет министров Украины по представлению центральных органов исполнительной власти по вопросам экономической политики и аграрной политики и продовольствия принимает решение о продаже квот экспорта (импорта) зерна и продуктов его переработки на аукционах и утверждает порядок продажи квот. При этом средства, поступающие от продажи на аукционах квот на зерно и продукты его переработки, используются для предоставления государственной поддержки развитию сельского хозяйства.