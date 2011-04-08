Азаров обещает не ограничивать экспорт зерна, если будет хороший урожай

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что, если в текущем году будет хороший урожай зерновых, то никакие ограничения на экспорт зерна применяться не будут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил 7 апреля во время встречи с заместителем министра финансов США Кристофером СМАРТОМ.

«Если будет хороший урожай - никаких ограничений не будет», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что к защите внутреннего продовольственного рынка правительство было вынуждено прибегнуть в связи с аномальной засухой в Украине и дефицитом зерна в мире. Это позволило удержать внутреннюю цену на хлеб в разы ниже, чем в странах Евросоюза.

Н.АЗАРОВ также отметил, что в стране есть хорошие переходящие запасы зерна - на уровне 1,6 млн. тонн, и уже начались его форвардные закупки под новый урожай.