В Житомире госпитализированы 12 учащихся интерната

В Житомире из областной специализированной общеобразовательной школы-интерната для глухих детей в инфекционные отделения городских больниц № 1 и № 2 с подозрением на бактериально-кишечную инфекцию 7 апреля были госпитализированы 12 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, всего в школе-интернате учится 106 учеников.

Ход заболевания детей – средней и легкой степени тяжести.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Вероятными носителями возбудителя инфекции могли быть яблоки и пюре из свеклы.