В Хмельницкой ОГА считают, что в прошлом году ценовая ситуация была лучшей за 10 лет

Заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК считает, что в прошлом году ценовая ситуация на сельскохозяйственную продукцию была лучшая за последние 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

"Безусловно, в прошлом году на рынке агропродуктов сложилась прекрасная ценовая ситуация. В частности, хорошо продавались озимая пшеница, ячмень, соя, кукуруза. Именно на них повлияла мировая конъюнктура, от которой зависит Украина", - отметил он.

По мнению чиновника, это позволило большинству аграриям области отказаться от банковских кредитов и максимально задействовать собственные финансовые ресурсы.

В.ГАЛИЩУК также сообщил, что Хмельницкая область планирует завершить посев зерновых культур до 5 мая. Всего в области под посевы зерновых будет задействовано 600 тыс. га.