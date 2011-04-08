Минагропрод просит Хмельницкую область дать 50 т семян гречихи

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обратилось к Хмельницкой области с просьбой предоставить 50 тонн семян гречихи для посевной кампании в южных регионах государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председатель Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК во время пресс-конференции.

"В Хмельницкой области семян гречихи есть в достаточном количестве. Например, общество "Жемчужина Подолья" может реализовать 100 т семян гречихи. Поэтому просьбу Минагропрода мы удовлетворим. Избыток планируем переработать на местном крупозаводе для стабилизации ценовой ситуации", - пояснил чиновник.

В.ГАЛИЩУК также сообщил, что в этом году площади посева гречихи в области возрастут на 6,5 тыс. га по сравнению с предыдущим годом и составят 35 тыс. га.

"Власти рекомендуют аграриям провести сев гречихи в два-три срока посева. Это позволит избежать погодного воздействия, поскольку предыдущие два года были неблагоприятными для выращивания гречихи", - отметил он.