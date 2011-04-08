Украина может стать мощным игроком на мировом продовольственном рынке - Присяжнюк

Современное состояние дел на мировом продовольственном рынке способствует тому, чтобы Украина стала на нем мощным игроком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня в Житомире на совещании «Перспективы развития агропромышленного комплекса Житомирской области, проблемы земельных отношений и пути их решения»,

По его словам, «ситуация, сложившаяся сегодня на мировом продовольственном рынке, является чрезвычайно благоприятной для Украины, для того, чтобы она стала мощным игроком на продовольственном рынке мира, а поэтому в ближайшее время начатые правительством реформы в агропромышленном комплексе будут завершены".

«Эти реформы будут осуществлены и завершены с учетом специфики развития нашей украинской экономики и будут полезны украинскому обществу», - сказал министр.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что целью реформ АПК Украины является выведение страны в разряд сильных европейских государств со стабильными высокими экономическими показателями.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществляет в последнее время немало визитов в иностранные государства для формирования позитивного имиджа Украины за рубежом.

Н.ПРИСЯЖНЮК также спрогнозировал, что в мире дефицит продуктов питания будет ежегодно расти.

«Конечно, мы понимаем, что сегодня все мировые аналитики, все финансовые структуры мира и ООН через свои структуры четко декларируют, что в мире дефицит продуктов питания будет расти ежегодно, причины на это есть и естественно - и климатические, и транснациональные.

Также существует ряд причин, связанных с увеличением в мире численности населения. Мы видим, что сегодня Китай в связи с глобализацией начинает потреблять такие нетрадиционные для него продукты, как хлеб и мясо, а мы можем себе представить, сколько нужно дополнительно вырастить мяса или хлеба произвести, чтобы каждый китаец съел хотя бы их по сто граммов», - отметил министр.

Такое состояние дел, по мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, является чрезвычайно благоприятным для Украины, поскольку она может обеспечить упомянутый им растущий спрос на продовольствие.