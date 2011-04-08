Присяжнюк изложил правительственное виденье перспектив АПК Украины

Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня в Житомире детально изложил правительственное виденье дальнейших перспектив развития АПК Украины .

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, упомянутый план предусматривает, прежде всего, ряд мероприятий, направленных на то, чтобы как можно скорее вернуть Украине прежнюю славу житницы Европы.

"В мире лишь три страны имеют мощный потенциал по увеличению производства сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

По словам министра, такими странами являются Бразилия, Украина и Россия.

«Конечно, мы стоим на одном уровне с Бразилией. Конечно, наши климатические условия намного привлекательнее, чем в Бразилии, конечно, мы более опытные в преодолении трудностей современных климатических условий, но мы должны понимать, что так долго не будет, и общество найдет выход, и этот период, который нам отведен, мы должны использовать".

Н.ПРИСЯЖНЮК также напомнил, что Украина в настоящее время производит едва ли не больше всех в мире подсолнечного масла.

«Сегодня Украина обеспечивает 62% мирового экспорта подсолнечного масла, сегодня мы по экспорту ячменя имеем позицию номер один, по экспорту кукурузы мы имеем третью позицию в мире, по экспорту пшеницы мы входим в семерку мощнейших мировых экспортеров», - сказал министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в то же время Украина производит вдвое больше сельскохозяйственной продукции, чем потребляет, призвав аграриев использовать это в свою пользу. Он также напомнил, что "есть и такая сельскохозяйственная продукция, которой еще наши украинцы полностью не обеспечены - это мясо".

Министр подчеркнул, что для Минагропрода вопрос развития мясного и молочного скотоводства остается приоритетным.

Он сказал также о необходимости нарастить в украинском АПК объемы производства, и при этом не навредить украинскому селу, а сохранить его. «Статистика свидетельствует о том, что в отличие от США и ведущих европейских стран в Украине на селе проживает 32% населения, тогда как в США - 3%. Плюс это или минус? Я считаю, что это - наш большой плюс, который мы можем использовать», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Такое состояние дел, по мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, позволяет Украине полностью использовать свой человеческий аграрный потенциал.

Министр отметил, что фундаментом развития украинского агропромышленного сектора остается проведение земельной реформы.