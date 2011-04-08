Яровые зерновые и зернобобовые посеяны на 717 тыс. га – Госкомстат

В Украине на начало апреля т.г. сев яровых культур начали все регионы, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что хозяйствами всех категорий яровые культуры, с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав, посеяны на площади 872,1 тыс. га, что составляет 83,2% от аналогичного показателя прошлого года.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину посеяны на площади 717 тыс. га, что на 14,1% меньше по сравнению с прошлым годом, из них ячмень – 530,4 тыс. га (на 16,1% меньше).