Аграрии Украины засеяли ранними яровыми 2,2 млн. га, или 55% от прогноза

В Украине по состоянию на 8 апреля ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры при прогнозе 4,048 млн. га фактически посеяны на площади 2,2 млн. га, что составляет 55% от прогноза и на 235 тыс. га больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Яровая пшеница посеяна на площади 195 тыс. га (66% прогноза), ячмень – 1658 тыс. га (53%), овес – 150 тыс. га (46%), горох – 207 тыс. га (64%).

Завершили посев ранней группы зерновых хозяйства АР Крым на площади 70,3 тыс. га (102%). В Николаевской области засеяны 159,6 тыс. га (87%), Херсонской – 158,2 тыс. га (88%) и Одесской – 210,7 тыс. га (71%).

Сахарная свекла посеяна на площади 174 тыс. га, или 31% от прогноза. Сельхозпредприятия южных и центральных регионов посеяли подсолнечник на площади 53 тыс. га (2% от прогноза).

Общий объем весенне-полевых работ составит 25,4 млн. га, в том числе посев яровых культур - 16,2 млн. га, подкормки озимых зерновых культур – 8,1 млн. га, рапса – 1,1 млн. га.

По состоянию на 8 апреля озимые зерновые культуры уже подкормлены на площади 7,1 млн. га (88%), что почти на 1 млн. га больше соответствующего периода прошлого года. Пшеница подкормлена на площади 5,8 млн. га (89% от прогноза), ячмень – 1,1 млн. га (86%), рожь - 266 тыс. га (92%), рапс – 0,9 млн. га (86%). Завершили первую подкормку хозяйства двенадцати областей.