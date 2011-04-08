На Прикарпатье в марте больше всего подорожали овощи

На Прикарпатье в марте т.г. больше всего подорожали овощи и топливо, а подешевели – молоко, сливочное масло и цитрусовые.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области, на потребительском рынке области цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте в целом выросли на 0,8%.

В частности, овощи подорожали на 4,8%, в т.ч. капуста (на 14,1%), корнеплоды, лук и грибы (на 10,3%), картофель (на 3,3%); хлеб и хлебопродукты – на 2,1%, мясо птицы, яблоки – на 1,7%.

В то же время на 2,9% подешевело молоко, на 2,7% – сливочное масло и цитрусовые; на 1,2–1,0% снизились цены на консервированное молоко, сыры, яйца и свинину.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,4%, что обусловлено главным образом повышением цен на алкогольные напитки на 0,7%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 2,2%, в т.ч. плата за квартиру – на 12,0%, сжиженный газ – на 9,1%, горячую воду и отопление (в соответствии с фактическими расходами) – на 5,6%, водоснабжение – на 4,6%, канализацию – на 1,7%.

Рост цен на транспорт в целом на 3,8% обусловлен в первую очередь подорожанием топлива и масел – на 9,5%.

Повышение цен в сфере здравоохранения на 1,0% главным образом обусловлено подорожанием фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 1,7%.

В то же время на 0,7% снизились цены в сфере связи.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковской области в марте 2011 г. индекс потребительских цен составил 101,0% (в Украине - 101,4%), с начала года – 103,0% (103,3%).